Зеленський назвав країну, де українські пілоти будуть навчатися на F-16

"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції.

Португалія підтвердила, що долучиться до навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16.

Про це заяв президент Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав український лідер.

Зеленський також обговорив з португальським колегою можливості розширення оборонної співпраці. Зокрема йдеться про постачання ЗСУ броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Як повідомлялося, український міністр оборони Олексій Резніков назвав мінімальні терміни навчання на F-16 українських пілотів. За його словами, це може тривати шість-сім місяців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Домовленість про F-16. Все, що потрібно знати про історичну подію

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