Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 — ЗМІ

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16.

Про це повідомляє TV2 з посиланням на власні джерела.

"Кілька незалежних джерел підтвердили, що Норвегія вирішила подарувати Україні F-16", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Норвегія стає третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.

Слід додати, що нині прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре перебуває з офіційним візитом у Києві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після візиту до Нідерландів повідомив, що Україна отримає винищувачі.

Слідом про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16 заявила і Данія. Це сталося також під час візиту українського лідера до країни.

Своєю чергою, в Україні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни. Адже Україні зараз найбільше потрібна перевага в повітрі.

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