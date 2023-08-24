Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 — ЗМІ

Норвезькі ЗМІ повідомили, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16.
Про це повідомляє TV2 з посиланням на власні джерела.
"Кілька незалежних джерел підтвердили, що Норвегія вирішила подарувати Україні F-16", - йдеться у повідомленні.
Таким чином Норвегія стає третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.
Слід додати, що нині прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре перебуває з офіційним візитом у Києві.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після візиту до Нідерландів повідомив, що Україна отримає винищувачі.
Слідом про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16 заявила і Данія. Це сталося також під час візиту українського лідера до країни.
Своєю чергою, в Україні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни. Адже Україні зараз найбільше потрібна перевага в повітрі.
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