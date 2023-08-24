Ракетний удар по Дніпру: з'явилися фото і відео наслідки атаки на місто

Поранення отримали десятеро людей.
Російські війська вночі проти 24 серпня атакували Дніпро ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт. Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки. Постраждало десять осіб. Минулося без загиблих.
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак показав наслідки "прильотів" по місту.
"На фото - єдине, на що здатен "рускій мир", - нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі", - зауважив голова ОВА.
Наразі на місці влучання прибирають комунальники та власники пошкоджених кіосків.
Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Під час огляду місця події виявлено уламки ракети, тип якої встановлюється.
Нагадаємо, вночі проти 24 липня потужні вибухи пролунали у Дніпрі. Російські війська атакували місто ракетами. Одну збили сили ППО. Втім, сталися влучання.