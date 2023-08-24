Ракетний удар по Дніпру: з'явилися фото і відео наслідки атаки на місто

Російські війська вночі проти 24 серпня атакували Дніпро ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт. Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки. Постраждало десять осіб. Минулося без загиблих.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак показав наслідки "прильотів" по місту.

"На фото - єдине, на що здатен "рускій мир", - нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі", - зауважив голова ОВА.

Наслідки ракетного удару по Дніпру. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни пошкодили кіоски та магазини у Дніпрі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Окупанти вдарили по цивільному об'єкту в Дніпрі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Одну ракету вдалося збити силам ППО. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наразі на місці влучання прибирають комунальники та власники пошкоджених кіосків.

Обстріл Дніпра ракетами: наслідки "прильотів"

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили, що прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Під час огляду місця події виявлено уламки ракети, тип якої встановлюється.

Наслідки атаки на Дніпро.

Наслідки "прильоту" ракети РФ у Дніпрі. / Фото: Укрінформ

Нагадаємо, вночі проти 24 липня потужні вибухи пролунали у Дніпрі. Російські війська атакували місто ракетами. Одну збили сили ППО. Втім, сталися влучання.

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