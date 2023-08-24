Нічна атака РФ на Дніпро: чим та звідки росіяни атакували місто

Російські війська вночі 24 серпня атакували Дніпро за допомогою різних ракет, які запускали з анексованого Криму, Ростовської області та району тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, у районі Токмака окупанти розміщує С-300. Зазвичай з цієї території РФ завдає ударів по Дніпропетровській області зенітними керованими ракетами по землі.

"З Ростовської області зафіксовано пуски двох ракет "Іскандер-М". Це балістика. Знаємо, що таке балістика, наскільки це небезпечно і як мало є часу, щоб відреагувати на цю загрозу", - наголосив представник ПС.

З території півострова російські загарбники запустили крилату ракету "Іскандер-К". Її сили ППО збили у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, вночі під час тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим військові попереджали про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.

Зранку місцева влада розповіла про ракетну атаку на місто. Зазначається, що постраждали семеро людей. Крім того, пошкоджено транспортний об'єкт, а також низка будівель у місті.

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