Ночная атака РФ на Днепр: чем и откуда россияне атаковали город

Российские войска ночью 24 августа атаковали Днепр с помощью различных ракет, запускаемых из аннексированного Крыма, Ростовской области и района временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, в районе Токмака оккупанты размещает С-300. Обычно с этой территории РФ наносит удары по Днепропетровской области зенитными управляемыми ракетами по земле.

"Из Ростовской области зафиксированы пуски двух ракет "Искандер-М". Это баллистика. Знаем, что такое баллистика, насколько это опасно и как мало времени, чтобы отреагировать на эту угрозу", — подчеркнул представитель ПС.

С территории полуострова российские захватчики запустили крылатую ракету "Искандер-К". Ее силы ПВО сбили в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

Напомним, ночью во время тревоги в Днепре раздались взрывы. Перед этим военные предупреждали о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.

Утром местные власти рассказали о ракетной атаке на город. Отмечается, что пострадали семь человек. Кроме того, поврежден транспортный объект, а также ряд зданий в городе.

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