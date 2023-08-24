Курс валют на 24 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 24 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро за сутки упал цене 27 коп. Злотый подешевел на 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,53 грн (-27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,82 грн (-9 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 – 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,90 – 38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,70 грн

"Райффайзен Банк" – 38,00 – 38,90 грн

"ПУМБ" — 38,00 — 38,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 41,20 – 42,20 грн

"Сбербанк" — 41,20 — 42,20 грн

"Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,60 грн

"Райффайзен Банк" – 41,40 – 41,60 грн

"ПУМБ" — 41,25 — 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,90 — 9,40 грн

"Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, кандидат экономических наук Виталий Шапран рассказал, почему доллар вырос и чего ждать дальше. По мнению экономиста, нынешние колебания на валютном рынке "не могут на что-то повлиять серьезно".

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