Курс валют в Украине: почему доллар вырос и чего ожидать дальше

По мнению экономиста, нынешние колебания на валютном рынке "не могут на что-то повлиять серьезно".

В Украине за последние дни фиксируют очередной скачок доллара – в течение прошлой недели гривна в обменниках украинских банков упала примерно на гривну.

Детальнее о валютных "качелях" рассказал кандидат экономических наук Виталий Шапран, передает "Суспільне".

Эти колебания эксперт называет "естественными" и не считает, что они "могут на что-то повлиять серьезно". По его словам, эти колебания зависят от настроений на рынке. А сейчас население больше покупает валюту, чем продает. Например, для выезда за границу или для пополнения своих сбережений

Что будет дальше

"На данный момент на наличном рынке действует фиксированный курс, производный от курса, который установил Национальный банк год назад. По моему мнению, они немного передевальвировали гривну, можно было курс ставить меньше, но это дает определенный запас прочности рынка", — говорит Виталий Шапран.

Он обращает внимание, что за последнее время значительно выросли золото-валютные резервы Нацбанка, что не может не влиять на крепость гривны.

Может ли НБУ отменить фиксированный курс доллара

Эксперт прокомментировал возможность перехода в Украине от фиксированного к плавающему курсу.

"Я не думаю, что это будет какое-то неординарное событие, но почему-то в СМИ говорят, что переход к плавающему курсу – это обязательно девальвация. Я допускаю, что возможны какие-то отклонения на 50 копеек, гривну при переходе от фиксированного курса к плавающего", – объясняет экономист.

Раньше мы писали, каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года.

Также в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua говорилось, почему подорожание валюты началось на две недели раньше, чем ожидали эксперты.

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