Курс валют на 23 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого упали в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 23 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро за сутки прибавил в цене 16 коп. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,80 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,91 грн (-1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 42,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,75 – 38,35 грн
- "Сбербанк" — 37,60 — 38,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,70 грн
- "Райффайзен Банк" – 37,90 – 38,80 грн
- "ПУМБ" — 38,00 — 38,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 41,10 – 42,10 грн
- "Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,60 грн
- "Райффайзен Банк" – 41,25 – 42,50 грн
- "ПУМБ" — 41,25 — 42,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,83 – 9,23 грн
- "Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,50 грн
- "ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, в Украине доллар заметно подорожал, а его стоимость "раздвоилась". Чего ждать в августе – в материале ТСН.ua.
Читайте также: