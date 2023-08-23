Курс валют на 23 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 23 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро за сутки прибавил в цене 16 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,80 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,91 грн (-1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 – 38,35 грн

"Сбербанк" — 37,60 — 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,70 грн

"Райффайзен Банк" – 37,90 – 38,80 грн

"ПУМБ" — 38,00 — 38,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,60 грн

"Райффайзен Банк" – 41,25 – 42,50 грн

"ПУМБ" — 41,25 — 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,83 – 9,23 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,50 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, в Украине доллар заметно подорожал, а его стоимость "раздвоилась". Чего ждать в августе – в материале ТСН.ua.

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