Рост курса доллара в Украине – экономист назвал причину

Экономист объяснил, с чем связан рост курса доллара на валютном рынке в Украине.

В Украине на валютном рынке происходят незначительные колебания курса доллара. На это, в первую очередь, влияет отмена действия "зернового соглашения", что привело к потере Украиной определенной доли валютной выручки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель экономических программ аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Александр Чупак.

По его словам, зерно и другие товары, которые перевозили по Черному морю, приносили Украине около $1 млрд в месяц, сейчас эти суммы существенно уменьшились, из-за чего существует увеличенный спрос на валюту. А если увеличивается спрос, предложение не меняется, соответственно, растет цена.

"Поэтому будем надеяться, что мы найдем другие пути продажи наших товаров, возможно, через территориальные воды наших соседей – Румынии, Болгарии, Турции. Мы слышали, что Румыния пообещала, что позволит перевозить по своей территорией большое количество наших товаров, поэтому это нам поможет восстановить баланс на валютном рынке", — объяснил экономист.

Эксперт также добавил, что сейчас ситуация на валютном рынке относительно стабильная, ведь Нацбанк увеличил резервы.

"Сейчас ситуация относительно стабильная, в частности, благодаря тому, что Нацбанк нарастил резервы. Сейчас там примерно $42 млрд золотовалютных резервов, что является рекордным показателем. Именно за счет этого НБУ способен держать гривну на стабильном курсе", — резюмировал Александр Чупак.

Напомним, в НБУ ответили, когда в Украине отменять фиксированный курс доллара.

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