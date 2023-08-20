Зростання курсу долара в Україні – економіст назвав причину

Економіст пояснив, з чим пов’язане зростання курсу долара на валютному ринку в Україні.

В Україні на валютному ринку наразі відбуваються незначні коливання курсу долара. На це, насамперед, впливає скасування дії "зернової угоди", що призвело до втрати Україною певної частки валютної виручки.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник економічних програм аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Олександр Чупак.

За його словами, зерно та інші товари, які перевозилися Чорним морем, приносили Україні близько $1 млрд на місяць, зараз ці суми суттєво зменшилися, через що існує збільшений попит на валюту. А якщо збільшується попит, пропозиція не змінюється, відповідно зростає ціна.

"Тому будемо сподіватися, що ми знайдемо інші шляхи продажу наших товарів, можливо, через територіальні води наших сусідів – Румунії, Болгарії, Туреччини. Ми чули, що Румунія пообіцяла, що дозволить перевозити своєю територією велику кількість наших товарів, тому це нам допоможе відновити баланс на валютному ринку", - пояснив економіст.

Експерт також додав, що зараз ситуація на валютному ринку відносно стабільна, адже Нацбанк наростив резерви.

"Зараз ситуація відносно стабільна, зокрема завдяки тому, що Нацбанк наростив резерви. Зараз там приблизно $42 млрд золотовалютних резервів, що є рекордним показником. Саме за рахунок цього НБУ здатний тримати гривню на стабільному курсі", - резюмував Олександр Чупак.

Нагадаємо, у НБУ відповіли, коли в Україні скасують фіксований курс долара.

Читайте також: