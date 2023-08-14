Курс валют в Україні: ринок може "прорвати" – купувати чи продавати долари

Курс валют в Україні весь тиждень перевіряв на міцність нерви українців: так, долар непередбачувано мінявся майже щодня, то падав нижче 36,5 грн, то ледь не дотягував до 38 грн. Лише у п’ятницю та на вихідних з’явилась приємна стабільність – "зелений" подешевшав нижче 37 гривень як у продажу, так і в покупці.

Чому готівковий ринок "штормить" уже три тижні, що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на цьому тижні (14-20 серпня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку з курсом валют

На "білому ринку", це банки та пункти обміну валют (ПОВ), у понеділок та вівторок спостерігався висхідний тренд курсу, причому за два дні долар подорожчав більше ніж на гривню, з 36,40 до 37,53 грн/долар у продажу і з 35,79 до 36,93 у покупці. Але це в середньому, бо вже другий тиждень підряд курси у банках і ПОВ помітно відрізняються.

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, минулого понеділка у банках середній курс продажі був на 50 коп. вищим, а курс покупки на 80 коп. нижчим, ніж у ПОВ. Тобто пересічному покупцеві було явно невигідно мати справу з банківськими установами.

Під кінець тижня ситуація змінилась: здавати валюту стало вигідніше у ПОВ, а купувати в банках, бо там на 20-30 коп. дешевше, ніж в обмінниках. На вихідних долар ще подешевшав, середній курс долара у банках та ПОВ зблизився і стабілізувався на 36,54 грн/долар у продажу і 35,97 у покупці.

А от середній курс євро увесь тиждень майже не мінявся; у продажу близько 41,5 грн/євро, у покупці – 41.

Як пояснив Олександр Охріменко, високий курс у банках був тому, що вони запаслися готівковою валютою на міжбанківському ринку і сподівались її вигідно продати. Але попиту не було і довелося зменшити апетити, шукаючи рівновагу. Це і викликало "гойдалки" курсу.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, з вівторка спостерігалось повільне незначне подорожчання долара, до 37,45 грн у продажу та до 37,25 у покупці, тобто десь на 20 коп. Євро стабільний, курс близький до курсу "білого ринку" – 41,40 грн/євро у продажу, 41,10 у покупці.

Найдорожче здати готівковий долар на "білому ринку" можна по 37,10 (+7 коп. за тиждень) грн/долар, найдешевше купити – по 37,30 грн (+5 коп.). Євро – відповідно по 41,10 (-10 коп.) та 41,40 (-5 коп.) грн.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро зріс на 29 коп., до 40,28 грн/євро.

На понеділок, 14 серпня, НБУ встановив курс 40,21 грн/євро (-7 коп.).

Чого очікувати на цьому тижні

Думки експертів розійшлися.

Олег Пендзин прогнозує, що коливання готівкового курсу долара на прийдешньому тижні продовжаться, але у вузькому коридорі: 37-37,5 грн/долар.

"Зараз не бачу жодних факторів, які могли суттєво щось змінити. Ринок поступово заспокоївся після рішення Нацбанку щодо зниження облікової ставки і намагань фінансових спекулянтів під цим "соусом" розгойдати курс. А невеликі коливання курсу з 14 по 20 серпня будуть викликані періодичним розбалансуванням між попитом і пропозицією валюти", – аналізує Олег Пендзин.

Нагадаємо: Нацбанк 27 липня знизив облікову ставку, тобто відсоток річних, під який він позичає гроші комбанкам, з 25% до 22% річних.

Олександр Охріменко зауважив: статистичні дані спеціалізованих сайтів зараз не в повній мірі відображують картину на ринку.

"Банки не знають, що робити з готівковою валютою: долари і євро є, але покупців мало. За липень населення здало майже на 77 млн доларів і євро більше, ніж купило. Тому у банках зараз великий розкид курсів. Вважаю, що нема жодних факторів, які б штовхали курс долара угору. А знижувати його банкіри не поспішають", – упевнений Олександр Охріменко.

А от Андрій Шевчишин говорить, що ринок поступово готується до зростання курсу.

"Міняйли під кінець минулого тижня підвищили курс покупки на 15-20 коп./долар, пункти обміну валют також поступово збільшили його на 40 коп, до 37,10 грн. Якщо найближчим часом не будуть розблоковані українські порти і поновлено зернову угоду, готівковий валютний ринок може "прорвати", курс стрімко піде вгору. Адже пропозиція валюти скоротиться, а ближче до осені попит зросте, особливо на готівковому ринку, – аргументував Андрій Шевчишин. – Скільки тоді коштуватиме долар, прогнозувати складно. Але Нацбанк, маючи рекордні резерви понад 41,5 млрд доларів, навряд чи допустить обвал гривні до 39-40 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Прогнози експертів різні.

Андрій Шевчишин, як і раніше, радить інвестувати у валюту і не продавати її без крайньої потреби.

"Моя порада – для тих, хто хоче убезпечити заощадження від знецінювання, а не швиденько заробити на коливаннях курсу. Помітного прибутку доведеться чекати лише навесні наступного року", – уточнив Андрій Шевчишин.

Стабільний у своїй думці і Олег Пендзин, але він "агітує" за гривню.

"Короткострокові, на три місяці, депозити у гривнях стали менш прибутковими після зниження Нацбанком облікової ставки у липні, адже комбанки також відкоригували свої пропозиції. Багато банків зменшили на 2-3% пропозиції по нових депозитах. Однак є банки, де можна покласти гроші під 18-19% річних. Навіть 16% річних будуть вигідніші, ніж доларова готівка у гаманці, якщо відкрити трьохмісячний вклад у банку до кінця літа", – говорить Олег Пендзин.

А от Олександр Охріменко вважає: на прийдешньому тижні, враховуючи, що коливання курсу продовжаться, недоцільні будь-які операції з валютою без крайньої потреби.

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