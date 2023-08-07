Курс валют в Україні: долар несподівано стрімко обвалився – купувати чи почекати

Востаннє долар коштував так понад рік тому, наприкінці липня 2022 року.

Курс валют в Україні за минулий тиждень приніс розчарування тим, хто піддався паніці і купив долари та євро, вважаючи, що вони ще подорожчають. І навпаки, задоволеними залишились ті, хто валюту здав. Адже долар, який наприкінці липня виріс щодо гривні майже на 50 копійок, сягнувши у продажу 37,80 грн/доллар, на початку серпня почав так само стрімко дешевшати. Учора, 6 серпня, середній курс продажу був уже 36,40 грн, або на 1,40 грн/долар менше. Середній курс покупки впав з 37,10 до 35,80 грн/долар (-1,30 грн).

Чому так сталося, що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

Валюта потроху дешевшала вже від понеділка, 31 липня, а з середи, 2 серпня, почалось стрімке падіння курсу. За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, у банках та ПОВ (пункти обміну валют) готівковий долар за тиждень подешевшав у середньому на 1,25 грн у продажу (до 36,50 грн) та на 40 коп., у покупці (до 35,90 грн). Востаннє долар коштував так понад рік тому, наприкінці липня 2022 року, однак після цього сталося його різке зростання, до 40+ грн/долар протягом кількох днів. Середній курс євро до гривні упав на 1,5 грн як у продажу, так і в покупці, або відповідно, до 40,40 та 39,60 грн/евро.

Цікаво, що такий низький курс спостерігається лише у банках, у ПОВ він помітно вищий. По долару це 37,30 грн/долар у продажу і 36,90 у покупці, по євро – 41,50 та 41,00 грн/євро.

Зазначимо: таке стрімке зниження курсу перевершило прогнози наших експертів, які очікували зміцнення гривні, але не більше ніж на 50 коп.

Олег Пендзин вважає, що цьому сприяли рішучі дії Нацбанка, котрий зумів у зародку погасити ажіотаж, продавши значну кількість валюти на міжбанківському ринку.

За словами Олександра Охріменка, банки зараз притримують валюту, чекаючи на нове зростання курсу.

"На штучній паніці населення, викликаній, зокрема, такими факторами, як зниження Нацбанком облікової ставки, припинення зернової угоди та руйнування росіянами української портової інфрастуктури, банкіри, схоже, встигли непогано заробити. Та придбати валюту, яка так подешевшала, можна зараз не скрізь, а по низькому курсу навряд чи", – констатував експерт.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація стабільніша. Там середній курс продажу долара на кінець тижня зменшився в середньому лише на 30 коп. у продажу і на 25 коп. у покупці, тобто залишився у коридорі 37-37,50 грн/долар. Для євро середній курс відповідно складає 41,40 грн (-67 коп.) і 41,10 грн (-46 коп.).

Найдорожче здати готівковий долар на "білому ринку", це банки та ПОВ, можна по 37,10 (-29 коп. за тиждень) грн/долар, найдешевше купити – по 37,25 грн (-25 коп.). Євро – відповідно по 41,20 (-20 коп.) та 41,50 (-15 коп.) грн.

Офіційний курс Нацбанку не змінився – 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро знизився на 27 коп., до 39,99 грн/євро.

На понеділок, 6 серпня, НБУ встановив курс 40,00 грн/євро (+1 коп.).

Чого очікувати на прийдешньому тижні

Загальний прогноз з 7 по 13 серпня – стабільність. Падіння курсу валют припиниться, і він піде вгору, але й помітного зростання очікувати не варто.

Андрій Шевчишин вважає, що долар і євро перестануть дешевшати, тренд зміниться на незначний висхідний.

"Невеликі коливання курсу на тижні будуть, але на них не варто звертати увагу", – впевнений експерт.

Олег Пендзин назвав нинішний курс долара в банках заниженим і очікує, що протягом тижня він повернеться у середньому до 37,5 грн/долар.

"І бізнес, і населення зрозуміли: жоден з чинників, а це у першу чергу припинення зернової угоди, загострення ситуації на фронті не вплинули на обсяги західної допомоги Україні. Валюти на ринку достатньо завдяки тому, що Нацбанк не шкодує її продавати для підтримки нинішнього ринкового курсу, а фіксований офіційний курс гривні до долара поки залишається. Тому все заспокоїлось", – аналізує Олег Пендзин.

Нарешті Олександр Охріменко взагалі не бачить тенденцій до зміни курсу на прийдешньому тижні.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин і Олександр Охріменко вважають, що зараз вдалий час для інвестування у валюту, поки вона дешева.

"Долари купуємо, але не продаємо без крайньої потреби, – говорить Андрій Шевчишин. – І пам’ятаємо: прибуток можливий не раніше кінця зими наступного року".

На думку Олександра Охріменка, варті уваги як долар, так і євро.

"Купуємо в пропорції 50 на 50, але не по найвищому курсу. Якщо є можливість придбати значну суму, від 500 доларів, чи євро, моніторимо ринок у пошуках, де дешевше", – радить експерт.

Як альтернативу валюті для збереження заощаджень, Охріменко запропонував інвестиції в золото, яке зараз також дешевшає. Однак це доступне не кожному, навіть найменший зливок золота вагою 10 грамів, який економічно доцільно купувати, коштує у банках близько 28 тис. грн.

А от Олег Пендзин констатував, що короткострокові депозити у гривні зараз стали ще прибутковішими за доларову готівку.

"Навіть подорожчання долара не зробило його вигіднішим, ніж уже відкриті гривневі депозити на три місяці під 18-20% річних. А тепер долар ще й подешевшав. Гривневі депозити, як і раніше, дадуть до зими більший дохід, ніж доларова готівка "під матрасом", – зазначив Олег Пендзин.

Також він вважає, що тримісячні депозити у гривні можна відкривати до кінця серпня.

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