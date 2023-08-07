"Укрзалізниця" призначила додаткові дати для популярного поїзда

Компанія також додала більше вагонів до поїзда №89 та поїзда №12.

"Укрзалізниця" подовжила ще на дві дати курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ-Львів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Рішення про подовження курсування додаткового поїзда між Києвом та Львовом ухвалили, зважаючи на великий попит пасажирів.

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Так, поїзд №191/192 ввирушатиме з Києва 9 та 10 серпня о 07:05. До Львова прибуватиме о 14:49.

Зі Львова поїзд вирушатиме теж 9 та 10 серпня о 14:37. До столиці він прибуватиме о 22:05.

Окрім того, "Укрзалізниця" додала до складу поїзда №89 ще по два вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та у зворотному напрямку на 9 та 10 серпня. Ще один додатковий вагон їхатиме у складі поїзда №12 зі Львова до Одеси 8 серпня та у зворотному напрямку 9 серпня.

У компанії запевнили, що всі вагони – фірмові, з кондиціонуванням, максимально комфортні для літніх подорожей в спеку.

Нагадаємо, на початку серпня "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №223/224 сполученням Київ-Ужгород. Зі столиці поїзд вирушає по парних числах, а з Ужгорода – по непарних.

Окрім того, від 6 серпня почав курсувати новий поїзд №227/228 із Києва до Карпат. Новий рейс курсує зі столиці до села Ясіня Закарпатської області через Яремче та Ворохту в Івано-Франківській області.

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