На кордоні України стоять майже 200 автомобілів – де найбільші черги

У ДПСУ розповіли про черги на кордоні на виїзд з України 7 серпня.

На кордоні України станом на ранок 7 серпня у чергах на пунктах пропуску стоять майже 200 автомобілів, понад 20 автобусів та пішоходи.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують при перетині кордону до Польщі:

"Ягодин" - 5 автобусів;

"Устилуг" - 35 л/а, 1 автобус;

"Рава-Руська" - 2 автобуси;

"Грушів" - 3 автобуси;

"Краківець" - 30 л/а, 4 автобуси;

"Шегині" - 20 л/а, 8 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 12 л/а;

"Дзвінкове" - 15 л/а;

"Косино" - 10 л/а;

"Лужанка" - 15 л/а;

"Вилок" - 10 л/а.

На кордоні з Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи після вибуху у будинку Полтави і назвали попередню версію трагедії (фото).

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