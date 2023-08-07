Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На кордоні України стоять майже 200 автомобілів – де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
894
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На кордоні України стоять майже 200 автомобілів – де найбільші черги

Черги на кордоні України 7 серпня 2023. / Фото: Державна прикордонна служба України

У ДПСУ розповіли про черги на кордоні на виїзд з України 7 серпня.

На кордоні України станом на ранок 7 серпня у чергах на пунктах пропуску стоять майже 200 автомобілів, понад 20 автобусів та пішоходи.   

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ. 

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують при перетині кордону до Польщі:

  • "Ягодин" - 5 автобусів;
  • "Устилуг" - 35 л/а, 1 автобус;
  • "Рава-Руська" - 2 автобуси;
  • "Грушів" - 3 автобуси;
  • "Краківець" - 30 л/а, 4 автобуси;
  • "Шегині" - 20 л/а, 8 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

  • "Ужгород" -  10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" - 12 л/а;
  • "Дзвінкове" - 15 л/а;
  • "Косино" - 10 л/а;
  • "Лужанка" - 15 л/а;
  • "Вилок" - 10 л/а.

На кордоні з Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи після вибуху у будинку Полтави і назвали попередню версію трагедії (фото).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
894
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація