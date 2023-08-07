Чи дійсно Шойгу побував на фронті в Україні — думка експерта

Заява російських пропагандистських ЗМІ про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито приїхав на фронт, зроблена з метою надихнути демотивованих росіян. Таким чином підвищується престижність служби за контрактом в російській армії.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“Я не вірю, що Шойгу насправді прибув на фронт. Світлини і відео всередині гелікоптера можна зробити де завгодно. Був він там чи ні, головне сказати, що був, аби надихати росіян, у яких демотивація зашкалює. Нібито велике керівництво Герасимов, Шойгу і навіть Путін приїздять за лінію фронту, підтримують російську армію і роблять все, що необхідно”, — говорить експерт.

Він додав, що тим самим підвищується престижність служби за контрактом в російській армії: “Путін підписав розпорядження про обов’язкове страхування людей, які підписали контракти, і що в разі каліцтва чи загибелі буде велика компенсація”.

“Їх навіть можна зрозуміти. Вони знають, що у росіян низький моральний рівень, тому намагаються всіма можливими засобами підняти настрій всередині своїх військ”, — зазначив Олексій Гетьман.

“Я думаю, що це брехня. Хоча, з іншого боку, може він дійсно прилетів кілометрів за 200 до лінії фронту і там зняв це відео. В цьому росіяни майстри. У них є тут лідер — Кадиров, у якого взагалі супер-відосики”, — підсумував військовий оглядач.

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Нагадаємо, російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що нібито побував на фронті та роздав нагороди окупантам. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

“Сергій Шойгу в зоні спецоперації на краснолиманському напрямку вручив державні нагороди і нагородну вогнепальну зброю військовослужбовцям угруповання військ “Центр”, — заявили пропагандисти.

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