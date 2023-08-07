Действительно ли Шойгу побывал на фронте в Украине — мнение эксперта

Заявление российских пропагандистских СМИ о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы приехал на фронт, сделано с целью вдохновить демотивированных россиян. Таким образом, повышается престижность службы по контракту в российской армии.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“Я не верю, что Шойгу действительно прибыл на фронт. Фотографии и видео внутри вертолета можно сделать где угодно. Был он там или нет, главное сказать, что было, чтобы вдохновлять россиян, у которых демотивация зашкаливает. Вроде бы большое руководство Герасимов, Шойгу и даже Путин приезжают за линию фронта, поддерживают российскую армию и делают все, что необходимо”, — говорит эксперт.

Он добавил, что тем самым повышается престижность службы по контракту в российской армии: "Путин подписал распоряжение об обязательном страховании людей, подписавших контракты, и что в случае увечья или гибели будет большая компенсация".

Их даже можно понять. Они знают, что у россиян низкий моральный уровень, поэтому пытаются всеми возможными средствами поднять настроение внутри своих войск», – отметил Алексей Гетьман.

“Я думаю, что это ложь. Хотя, с другой стороны, может, он действительно прилетел километров за 200 до линии фронта и там снял это видео. В этом россияне мастера. У них здесь лидер — Кадыров, у которого вообще супер-видосики”, — подытожил военный обозреватель.

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Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что якобы побывал на фронте и раздал награды оккупантам. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Сергей Шойгу в зоне спецоперации на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск Центр, — заявили пропагандисты.

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