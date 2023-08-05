Минобороны РФ заявило, что Шойгу якобы приехал на фронт

Самым ярым террористам якобы дали именное оружие и другие ордена.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что якобы побывал на фронте и раздал награды оккупантам.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Сергей Шойгу в зоне спецоперации на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр", — заявили пропагандисты

Так, российским офицерам и ярым террористам якобы дали именное оружие — пистолеты Ярыгина. Другие получили ордена "За заслуги перед Отчизной", Мужества, награды Георгиевский крест и медали "За отвагу".

Кроме того, Шойгу добавил, что танки немецкого производства Leopard еще не дошли до линии боевого столкновения ВСУ с захватчиками. Вероятно, именно поэтому оккупанты, которым присвоили награды, еще смогли их получить.

Напомним, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы просить помощи на фоне трудностей с оружием.

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