Может ли Украина получить ядерное оружие – Данилов назвал условие

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие в будущем, но назвал вариант, как его можно получить.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Єдині новини".

"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь", – сказал Данилов.

Однако, по его словам, сейчас есть страны, у которых нет ядерного оружия, однако им его предоставляют страны-члены НАТО.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и трудная работа", — пояснил секретарь СНБО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " ДАНИЛОВ: Какие гарантии безопасности Украине дадут США и что взрывается в Москве? "

Напомним, Данилов резко ответил чиновнику ООН, осудившему удары дронами по Москве.

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