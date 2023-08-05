Глава СБУ прокомментировал атаки на корабли РФ в Черном море

Глава СБУ Василий Малюк отреагировал на недавние атаки надводными дронами на корабле России. Он посоветовал россиянам покинуть территорию Украины для прекращения подобной "бавовны".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Любая "бавовна", происходящияя с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны. Поэтому, если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне", — отметил Василий Малюк.

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы – в результате атаки надводных дронов поврежден российский танкер SIG. ТСН.ua собрал все подробности атаки.

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