Очільник СБУ прокоментував атаки на кораблі РФ у Чорному морі

Очільник СБУ Василь Малюк відреагував на нещодавні атаки надводними дронами на кораблі Росії. Він порадив росіянам покинути територію України для припинення подібної "бавовни".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», - зазначив Василь Малюк.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки лунали вибухи – внаслідок атаки надводних дронів пошкоджений російський танкер SIG. ТСН.ua зібрав всі подробиці атаки.

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