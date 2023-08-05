Атаки дронів у РФ та Криму: експерт про загрози для суден Чорноморського флоту

Збройні сили України продовжать реалізовувати удари безпілотниками по Чорноморському флоту РФ. Це наступний крок в реалізації підходу Сил оборони України щодо застосування дронів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Ігор Романенко.

"Досвід 17 місяців російсько-української війни показує, що за цим є перспектива, причому не тільки в повітрі, а як ми бачимо, на морі – застосування безпілотних чи безекіпажних морських дронів, а також на суходолі і під водою. Думаю, ще буде в цій війні показано. Розробки є, наші підприємства військово-промислового комплексу над цим працюють, і ми їх ще побачимо у справі", - зазначив експерт.

Ігор Романенко також зауважив, що попри те, що окупаційна армія РФ продовжує удари по портовій інфраструктурі на півдні України, ми будемо шукати шлях для експорту продукції, зокрема, зерна. А загроза для російських суден лише зростатиме.

"Там є великі питання по аграрному напрямку. Росія перше місце а Україна четверте займає по забезпеченню наприклад пшениці. Якщо вони завдали удари по Одесі і порту Рені, то ми все рівно знаходимо шляхи, хай у менших обсягах, але відправити аграрну продукцію до Європи. У росіян це складніше, і якщо нам перебити цю лінію, це буде серйозний економічний вплив. Ці дрони мають спроможності біля 1000 км – це дуже важливо. Ми бачимо, що загроза для суден Чорноморського флоту РФ уже існує завдяки підвищенню наших спроможностей не тільки на північно-західній частині Чорного моря навколо тимчасово окупованого Криму, а і на південно-східній частині", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки лунали вибухи – внаслідок атаки надводних дронів пошкоджений російський танкер SIG. ТСН.ua зібрав всі подробиці атаки.

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