Танки, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 5 серпня становлять уже 248 490 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 620 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- танків ‒ 4232 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2)
- артилерійських систем – 4943 (+32)
- РСЗВ – 704
- засобів ППО ‒ 466
- літаків – 315
- гелікоптерів – 311
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12)
- крилатих ракет ‒ 1347
- кораблів та катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30)
- спеціальної техніки ‒ 730 (+6)
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.
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