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Танки, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Танки, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 5 серпня становлять уже 248 490 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 620 російських загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків ‒ 4232 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2) 
  • артилерійських систем – 4943 (+32) 
  • РСЗВ – 704 
  • засобів ППО ‒ 466 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів – 311 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12)
  • крилатих ракет ‒ 1347 
  • кораблів та катерів ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30) 
  • спеціальної техніки ‒ 730 (+6)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі ворожі атаки. 

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