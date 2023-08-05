Танки, БПЛА та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 5 серпня становлять уже 248 490 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 620 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків ‒ 4232 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2)

артилерійських систем – 4943 (+32)

РСЗВ – 704

засобів ППО ‒ 466

літаків – 315

гелікоптерів – 311

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12)

крилатих ракет ‒ 1347

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30)

спеціальної техніки ‒ 730 (+6)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.