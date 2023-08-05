Литва предоставит Украине ракетные комплексы NASAMS и беспилотники

Власти Литвы помогут Украине в борьбе против агрессора.

Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS, антидроновое оборудование, кровати и многое другое обеспечение.

Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что в текущем году уже передали Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы к гранатометам.

Литва также активно обучает украинских военных, дает украинцам лечение и реабилитацию, организует консультации экспертов, выделяет деньги международным фондам поддержки Украины.

Напомним, Литва приняла долгосрочный план военной помощи Украине. План предусматривает выделение 200 миллионов евро на военное оборудование и вооружение для Украины. Основными направлениями поддержки будут закупки летальных и нелетальных средств, военная подготовка и обучение, финансовые отчисления в фонды поддержки, ремонт военной техники в Литве и обучение личного состава.

В конце июня Литва объявила о передаче Украине 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.

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