Міноборони РФ заявило, що Шойгу нібито приїхав на фронт

Найзатятішим терористам нібито дали іменну зброю та інші ордени.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що нібито побував на фронті та роздав нагороди окупантам.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Сергій Шойгу в зоні спецоперації на краснолиманському напрямку вручив державні нагороди і нагородну вогнепальну зброю військовослужбовцям угруповання військ "Центр", - заявили пропагандисти

Так, російським офіцерам та найзатятішим терористам нібито дали іменну зброю - пістолети Яригіна. Інші отримали ордени "За заслуги перед Вітчизною", Мужності, відзнаки Георгіївський хрест і медалі "За відвагу".

Крім того, Шойгу додав, що танки німецького виробництва Leopard ще не дійшли до лінії бойового зіткнення ЗСУ з окупантами. Ймовірно, саме тому окупанти, яким вручили нагороди, ще змогли їх отримати.

Нагадаємо, раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

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