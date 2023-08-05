Мирний план України: у Саудівській Аравії розпочинається зустріч

У Джидді, Саудівська Аравія, 5 серпня розпочинається друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами заступника керівника ОП Ігоря Жовкви, на саміті в Джидді, в якому візьмуть участь представники понад 40 держав, буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української Формули миру.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні. Перший – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, для докладного розгляду кожного з пунктів Формули миру. Другий – переговори в Саудівській Аравії на рівні радників з нацбезпеки та політичних радників "з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану". Третій – установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.

Зустріч триватиме до 6 серпня.

Нагадаємо, 5 серпня у Саудівській Аравії розпочнеться зустріч радників очільників держав і представників МЗС задля обговорення української "формули миру". Як заявив у вечірньому зверненні 4 серпня президент України Володимир Зеленський, цей саміт є кроком до Глобального саміту миру, провести який прагне держава.

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