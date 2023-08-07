Кремль пытается рассорить Киев и Варшаву фейковыми цитатами

На пропагандистских ресурсах России большую огласку получило якобы "антипольское заявление" советника Офиса президента Михаила Подоляка, которое интерпретировали так: "Украина будет "близко дружить" с Польшей только до окончания СВО".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Там подчеркнули, что это даже не вырванная из контекста фраза, а вполне придуманная цитата. Поскольку интервью он давал на русском. Цитата Подоляка на языке оригинала звучала так:

"Не вижу никакой проблемы в нынешней дискуссии между Польшей и Украиной, и уж точно эта дискуссия не приведёт к каким-то надрывам, разрывам или чему-то подобному. Мы максимально близкие партнёры, у нас максимально близкий друг на сегодня – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После ее окончания – конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки – потребительские, и так далее", — сказал в интервью Подоляк.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Кремль и его пропагандисты пытаются рассорить Киев и Варшаву фейковыми цитатами.

"Настоящих аргументов, как и настоящих друзей, в отличие от Украины, у России давно уже нет", — говорится в сообщении.

Напомним, посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача по поводу "неблагодарности Украины за помощь Польше".

После этого на дипломатический скандал отреагировал президент Зеленский. Он заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

Читайте также: