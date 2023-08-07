"Укрзализныця" назначила дополнительные даты для популярного поезда

Компания также добавила больше вагонов к поезду №89 и поезду №12.

"Укрзализныця" продлила еще на две даты курсирование дополнительного поезда №191/192 сообщением Киев-Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение о продлении курсирования дополнительного поезда между Киевом и Львовом приняли, учитывая большой спрос пассажиров.

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Так, поезд №191/192 будет отправляться из Киева 9 и 10 августа в 07:05. Во Львов прибудет в 14:49.

Со Львова поезд будет отправляться тоже 9 и 10 августа в 14:37. В столицу он прибудет в 22:05.

Кроме того, "Укрзализныця" добавила в состав поезда №89 еще по два вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа. Еще один дополнительный вагон будет ехать в составе поезда №12 из Львова в Одессу 8 августа и обратно 9 августа.

В компании заверили, что все вагоны – фирменные, с кондиционированием, максимально комфортны для летних путешествий в жару.

Напомним, в начале августа "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев-Ужгород. Из столицы поезд отправляется по четным числам, а из Ужгорода – по нечетным.

Кроме того, с 6 августа начал курсировать новый поезд №227/228 из Киева в Карпаты. Новый рейс курсирует из столицы в село Ясиня Закарпатской области через Яремче и Ворохту в Ивано-Франковской области.

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