Цифрові гроші: які є види криптовалюти

В Україні у 2023 році за даними Мінфіну криптовалютою володіє близько 13% українців. Зазвичай, цифровими грошима не розраховуються, хоча в нашій країні багато продавців пропонують таку оплату за свої товари чи послуги. А в криптовалюту інвестують, щоб потім продати її дорожче. Усім напевно відомий біткоїн – це перші цифрові гроші. Але є ще багато інших криптовалют, які об’єднуються у три основні групи.

Що таке цифрові гроші?

Згідно статистики за 2022 рік, у світі налічується понад 19 тис. криптовалют. Уся криптовалюта умовно розділяється на три різновиди, кожен з яких має свої характеристики. Це біткоїни, альткоїни (включають стейблкоїни) і токени. Та спочатку трохи термінології: у світі цифрових грошей є кілька термінів, що мають свої особливості.

Цифрова валюта – це всі електронні гроші у віртуальному просторі, включаючи криптовалюту та віртуальну валюту. Цифрову валюту ще називають кіберготівкою.

Віртуальна валюта – це різновид цифрової валюти.

Криптовалюта – це один із видів віртуальної валюти, що створена на базі технології блокчейну у 2008 році. Вона існує лише в інтернеті та сформована за допомогою математичних обчислень.

Які є види криптовалюти

Кожна з трьох груп криптовалюти відрізняється між собою. Наприклад, альткоїни та біткоїни – це цифрові продукти, які перш ніж отримати статус грошей, проходять шлях багаторівневої обробки за технологією блокчейну.

Що таке біткоїн?

Біткоїн – це провідна цифрова валюта, що була створена першою. Ця криптовалюта прирівнюється до традиційних грошей та золота. За допомогою цієї платіжної системи сторони здійснюють свої операції без посередників, наприклад, банківської системи. Ця валюта є децентралізованою, тобто її не контролює ні влада, ні банки. Це означає, що ніхто не може заволодіти цією грошовою системою та стати монополістом, всі користувачі мережі мають однакові права на неї.

Що таке альткоїн?

Альткоїни – це всі інші криптовалюти, що були створені після біткоїну. Це таке собі «відгалуження» від основної криптовалюти.

Так як крпитовалюта - це децентралізована грошова система, то її курс постійно змінюється, іноді занадто швидко. Бо держава не регулює його як курс гривні, долара чи євро. Тому розробники цифрових грошей вигадали стейблкоїн, щоб надати криптовалюті прогнозованості та стабільності.

Стейблкоїн – це альткоїн, курс якого підтримується сильними валютами (доларом та євро) чи іншим цінностями, наприклад, золотом. Тобто курс цієї криптовалюти відповідатиме курсу активу, до якого вона прив’язана. Як раніше паперові гроші підтримувалися сріблом чи золотом.

Наразі переважна більшість платежів безготівкова, тому світові держави вбачають необхідність у власній цифровій валюті. Наприклад, у Китаї вже проходить тестування «цифрового юаню». Також свої електронні гроші тестують Швейцарія, Україна, Великобританія, Бразилія та інші держави. Державна цифрова валюта найближча до стейблкоїну, оскільки її курс прив’язаний до національної валюти.

Що таке токени?

Токени – це не криптовалюта, а грошовий сурогат чи одиниця обліку на цифровому рахунку. Їх порівнюють із цифровими жетонами або цінними паперами. Наприклад, у вас є своя кондитерська, де ви готуєте смачні торти та тістечка. Ви вирішуєте випустити на свої кондитерські вироби цінні віртуальні папери – токени. Потім продаєте ці токени в інтернеті, а їхні власники приходять до кондитерської і обмінюють їх на торт чи тістечка, які ви продаєте.

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