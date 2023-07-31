Цифровые деньги: какие есть виды криптовалюты

В Украине в 2023 году по данным Минфина криптовалютой владеет около 13% украинцев. Обычно цифровыми деньгами не рассчитываются, хотя в нашей стране многие продавцы предлагают такую оплату за свои товары или услуги. А в криптовалюту инвестируют, чтобы потом продать ее подороже. Всем наверняка известен биткоин – это первые цифровые деньги. Но есть еще много других криптовалют, которые объединяются в три основные группы.

Что такое цифровые деньги?

Согласно статистике за 2022 год, в мире насчитывается более 19 тыс. криптовалют. Вся криптовалюта условно разделяется на три разновидности, каждая из которых имеет свои характеристики. Это биткоины, альткоины (включают стейблкоины) и токены. Но сначала немного терминологии: в мире цифровых денег есть несколько терминов, имеющих свои особенности.

Цифровая валюта – это все электронные деньги в виртуальном пространстве, включая криптовалюту и виртуальную валюту. Цифровую валюту еще называют киберналичкой.

Виртуальная валюта – разновидность цифровой валюты.

Криптовалюта – это один из видов виртуальной валюты, созданной на базе технологии блокчейна в 2008 году. Она существует только в интернете и сформирована с помощью математических вычислений.

Какие есть виды криптовалюты

Каждая из трех групп криптовалюты отличается между собой. Например, альткоины и биткоины – это цифровые продукты, которые прежде чем получить статус денег, проходят путь многоуровневой обработки по технологии блокчейна.

Что такое биткоин?

Биткоин – это ведущая цифровая валюта, созданная первой. Эта криптовалюта приравнивается к традиционным деньгам и золоту. Посредством этой платежной системы стороны осуществляют свои операции без посредников, например, банковской системы. Эта валюта децентрализована, то есть ее не контролирует ни власть, ни банки. Это означает, что никто не может завладеть этой денежной системой и стать монополистом; все пользователи сети имеют одинаковые права на нее.

Что такое альткоин?

Альткоины – это все другие криптовалюты, которые были созданы после биткоина. Это такое «ответвление» от основной криптовалюты.

Так как кропитавалюта – это децентрализованная денежная система, то ее курс постоянно меняется, иногда слишком быстро. Потому что государство не регулирует его как курс гривны, доллара или евро. Поэтому разработчики цифровых денег придумали стейблкоин, чтобы придать криптовалюте прогнозируемость и стабильность.

Стейблкоин – это альткоин, курс которого поддерживается сильными валютами (долларом и евро) или иными ценностями, например золотом. То есть курс этой криптовалюты будет соответствовать курсу актива, к которому она привязана. Как раньше бумажные деньги поддерживались серебром или золотом.

Подавляющее большинство платежей безналично, поэтому мировые государства видят необходимость в собственной цифровой валюте. К примеру, в Китае уже проходит тестирование «цифрового юаня». Также свои электронные деньги тестируют Швейцария, Украина, Великобритания, Бразилия и другие государства. Государственная цифровая валюта ближе к стейблкоину, поскольку ее курс привязан к национальной валюте.

Что такое токены?

Токены – это не криптовалюта, а денежный суррогат или единица учета на цифровом счете. Их сравнивают с цифровыми жетонами или ценными бумагами. К примеру, у вас есть своя кондитерская, где вы готовите вкусные торты и пирожные. Вы решаете выпустить на свои кондитерские изделия ценные виртуальные бумаги – токены. Затем продаете эти токены в интернете, а их владельцы приходят в кондитерскую и обменивают их на торт или пирожные, которые вы продаете.

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