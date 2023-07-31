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Обстрел Херсона: количество раненых выросло

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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561
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Обстрел Херсона: количество раненых выросло

В Херсоне возросло количество раненых в результате обстрела 31 июля. / Фото: Associated Press

В Херсоне выросло количество раненых в результате утренних обстрелов оккупантами.

В Херсоне количество раненых в результате утренних обстрелов армии РФ выросло до четырех человек. Погибший и раненые – работники коммунального предприятия Херсонского городского совета.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Обновлена информация о вражеских действиях и пострадавших: один человек погиб; четыре доставлены в больницу. Все являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 31 июля российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона из "Градов". Один из работников городского коммунального предприятия от полученных травм погиб на месте.

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Дата публикации
Просмотры
561
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