Обстріл Херсона: кількість поранених зросла

У Херсоні кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу армії РФ зросла до чотирьох осіб. Загиблий та поранені – працівники комунального підприємства Херсонської міської ради.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Оновлена інформація щодо ворожих дій та постраждалих осіб: одна особа загинула; чотири доставлені до лікарні. Всі є працівниками комунального підприємства Херсонської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 31 липня російські окупаційні війська обстріляли центральну частину Херсона з "Градів". Один з працівників міського комунального підприємства від отриманих травм загинув на місці.

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