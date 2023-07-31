Росія атакувала дев’ять областей України: що відомо про руйнування та жертв

Обласні державні адміністрації розповіли про ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 31 липня. Як минула ніч у областях України.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів із мінометів (30 вибухів). Городнянська громада – обстріл із мінометів в напрямку села Сеньківка. Новгород-Сіверська громада – два обстріли у напрямку села Гремʼяч, два обстріли території біля села Бучки. Семенівська громада – обстріли із території біля сіл Прогрес та Блешня. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворогом було здійснено п’ять обстрілів. Зафіксовано 30 вибухів. Обстріляно п’ять населених пунктів у Краснопільській, Юнаківській, Білопільській, Шалигинській, Великописарівській громадах. Обстріли велись з мінометів, гранатометів та кулеметів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня було здійснено 32 ворожих обстріли. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріляно 22 населених пункти у семи громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській. Краснопільська громада: мінометний обстріл (30 вибухів), САУ (27 вибухів), артилерія (п’ять вибухів). Поранено одну людину. Пошкоджено три приватні житлові будинки, СТО. Середино-Будська громада: ствольна артилерія (вісім вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), ворожим дроном типу "коптер" скинуто заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу.

Дніпропетровщина

Вночі ворог тероризував Нікопольщину; обстріляв район сім разів. Поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Атаковані території обстежують, з’ясовують наслідки атак. Наразі постраждалих немає.

Запорізька область

За добу – 78 ударів по 20 населених пунктах. Ворог продовжує гатити по області; рашисти здійснили 67 артилерійських обстрілів по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових сіл. Крім цього, поцілили з РСЗВ по Малих Щербаках, Левадному та Темирівці, атакували з БПЛА Гуляйполе та Ольгівське, а також завдали авіаційний удар по Оріхову.

В результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки. Надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Минулої ночі ворог завдав ударів по м. Харків, зафіксовані влучання ракетами С-300 у складські будівлі в Новобаварському районі. Дві будівлі частково зруйновані, сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 61 року – охоронець підприємства. Вночі у селищі Великий Бурлук Куп'янського району російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих.

Вчора ввечері в Ізюмському районі ворог завдав ударів по с. Шийківка. Пошкоджено приватний житловий будинок. Загинула жінка 70 років, жінка 53 років та чоловік 76 років зазнали поранення.

Загалом протягом минулої доби на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника східніше Берестового.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка.

Вчора також ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено чотири житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік. З ворожого БПЛА було скинуто дві гранати в с. Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.

Луганщина

Росіяни не припиняють артилерійський тиск по позиціях наших військових та по території сіл поблизу лінії фронту. Невське і Білогорівка – під вогнем гармат, "Градів" та мінометів перебувають щодоби. Атакує ворог і з повітря. Вчора завдано удару по Білогорівці, а також по селах Донеччини, які розташовані поряд з адмінмежею з Луганщиною. За добу противник здійснив 120 обстрілів (576 снарядів). У підрозділах окупаційних військ значно збільшилась кількість втрат. Тіла загиблих росіян фізично не встигають вивозити з місцевих моргів.

Донеччина

За добу рашисти здійснили 22 обстріли: артилерія, авіаудар "КАБ-500", "Х-58", РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", танк. Ворог атакував населені пункти: Краматорськ, Часів Яр, Авдіївка, с.Новоукраїнка, Торецьк, с.Предтечине, смт Ямпіль, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Красногорівка, с.Молочарка, с.Роздольне, с.Кліщіївка, Курахове. Пошкоджено 45 житлових будинків, дві господарчі споруди, гараж, два цивільних автомобіля, вантажний автомобіль, ЛЕП, газопровід, адмінбудівля ОДА. За добу на Донеччині: один загиблий, сім поранених (у тому числі – одна дитина).

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 68 обстрілів (358 снарядів), з них по м. Херсон – дев’ять обстрілів ( 36 снаряди). Ворогом влучено в райони 24 населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію п’ять людей отримали поранення.

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