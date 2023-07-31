Удар по мосту в Чонгарі: показали супутникові знімки пошкоджень

Дослідник порівняв фото переправи за 24 і 30 липня.

OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве показав супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на міст у Чонгарському перешийку, що адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною. Вони підтверджують пошкодження.

Фото з'явилися у Twitter.

Гіденорі Ватанаве порівняв супутникові знімки Чонгарського мосту, що були зроблені 24 і 30 липня. На останніх фото є пошкоджену ділянку мосту. Також аналітик зазначив, що на північ від мосту стоїть поїзд.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Удар по Чонгарському мосту

Українські військові 29 липня завдали нового удару по мосту в Чонгарі Через переправу окупаційні війська постачають озброєння. Втім, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не розповіла про подробиці атаки.

Наразі логістика окупантів ускладнена. Зокрема, атака на переправу повпливала на нестачу снарядів для окупаційної армії РФ.

До слова, в ніч проти 22 червня окупанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту. Згодом в Українському Генштабі заявили, що переправу атакували ракетами Storm Shadow.

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