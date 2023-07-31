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Удар по мосту в Чонгарі: показали супутникові знімки пошкоджень

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Олена КапнікОлена Капнік
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Удар по мосту в Чонгарі: показали супутникові знімки пошкоджень

Супутниковий знімок Чонгарського мосту після атаки 30 липня. Фото:twitter.com/hwtnv.

Дослідник порівняв фото переправи за 24 і 30 липня.

OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве показав супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на міст у Чонгарському перешийку, що адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною. Вони підтверджують пошкодження.

Фото з'явилися у Twitter.

Гіденорі Ватанаве порівняв супутникові знімки Чонгарського мосту, що були зроблені 24 і 30 липня. На останніх фото є пошкоджену ділянку мосту. Також аналітик зазначив, що на північ від мосту стоїть поїзд.

Удар по Чонгарському мосту

Українські військові 29 липня завдали нового удару по мосту в Чонгарі Через переправу окупаційні війська постачають озброєння. Втім, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк не розповіла про подробиці атаки. 

Наразі логістика окупантів ускладненаЗокрема, атака на переправу повпливала на нестачу снарядів для окупаційної армії РФ.  

До слова, в ніч проти 22 червня окупанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту. Згодом в Українському Генштабі заявили, що переправу атакували ракетами Storm Shadow.

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Дата публікації
Перегляди
2694
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