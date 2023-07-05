Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Чонгарському мосту: у ЗСУ підтвердили атаку ракетами Storm Shadow

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1826
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар по Чонгарському мосту: у ЗСУ підтвердили атаку ракетами Storm Shadow

Удар по Чонгарському мосту – у ЗСУ підтвердили атаку ракетами Storm Shadow. Скриншот.

У ЗСУ підтвердили удари по мосту в районі Чонгара ракетами Storm Shadow.

Окупанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту на адмінкордоні між Кримом та Херсонщиноюв у ніч проти 22 червня. Зокрема, гауляйтер Володимир Сальдо заявляв про атаку ракетами Storm Shadow. В результаті було пошкоджене дорожнє полотно автомобільного мосту – там утворилися кілька наскрізних вирв.  

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу" підтвердив удари по мосту в районі Чонгара ракетами Storm Shadow. 

"Окремої уваги заслуговують крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля", за допомогою яких ми маємо можливість знищувати критично важливі військові об'єкти противника на відстані до 250 кілометрів. Свідченням ефективності крилатих ракет даного класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - Олексій Громов.

Він зазначив, що завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом знаходяться пункти управління та зберігання матеріально-технічних засобів противника.

Чонгарський міст є важливим для росіян, адже саме через нього з окупованого Криму окупанти перекидають техніку та особовий склад на південь України. Там нині ЗСУ проводять наступальні операції.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов прокоментував удари по мосту. Він сказав, що це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. Юсов анонсував, що "далі буде".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1826
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація