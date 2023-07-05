Удар по Чонгарському мосту: у ЗСУ підтвердили атаку ракетами Storm Shadow

У ЗСУ підтвердили удари по мосту в районі Чонгара ракетами Storm Shadow.

Окупанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту на адмінкордоні між Кримом та Херсонщиноюв у ніч проти 22 червня. Зокрема, гауляйтер Володимир Сальдо заявляв про атаку ракетами Storm Shadow. В результаті було пошкоджене дорожнє полотно автомобільного мосту – там утворилися кілька наскрізних вирв.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу" підтвердив удари по мосту в районі Чонгара ракетами Storm Shadow.

"Окремої уваги заслуговують крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля", за допомогою яких ми маємо можливість знищувати критично важливі військові об'єкти противника на відстані до 250 кілометрів. Свідченням ефективності крилатих ракет даного класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - Олексій Громов.

Він зазначив, що завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом знаходяться пункти управління та зберігання матеріально-технічних засобів противника.

Чонгарський міст є важливим для росіян, адже саме через нього з окупованого Криму окупанти перекидають техніку та особовий склад на південь України. Там нині ЗСУ проводять наступальні операції.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов прокоментував удари по мосту. Він сказав, що це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. Юсов анонсував, що "далі буде".

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