Подарунок від Бога: заступник командира "Азову" Паламар вдруге став батьком

У подружжя вже є син Лукʼян, який народився в Маріуполі 2016 року.

В родині українського військового, заступника командира "Азову" Святослава Паламара (Калини) та його дружини Антоніни народилася донечка.

Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

2 липня в Тернополі в родині заступника командира "Азову" Святослава "Калини" Паламара, який після російського полону тимчасово інтернований до Туреччини, та його дружини Антоніни народилася донька. Дитину назвали Квітославою.

У коментарі тернопільському телеканалу ІНТБ Антоніна Паламар назвала народження доньки "подарунком від Бога".

Антоніна Паламар / Фото: ІНТБ

"Він дуже щасливий", – каже Антоніна.

Дружина "Калини" розповіла, що має можливість періодично переписуватися з чоловіком. Про народження донечки Святослав також дізнався по телефону.

Святослав та Антоніна стали батьками вже вдруге. У подружжя вже є син Лукʼян, який народився в Маріуполі 2016 року. Під вікнами пологового він чекає на сестричку разом з дідусем. Поки тато у Туреччині, він вважає, що у сім'ї за головного.

Родина зустрічає Антоніну з пологового, поки чоловік інтернований в Туреччині

"Вони дуже хочуть якнайшидше повернутися додому. Тому ми (родини захиників "Азовсталі". – Ред.) відмовилися від зустрічі з ними, щоб це повпливало на обмін", – зазначає дружина "азовця".

Нагадаємо, що 3 жовтня 2022 року у Туреччині командири- захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми сім'ями.

У вересні 2022-го Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів-захисників Маріуполя ;залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

Раніше ми писали, чому командири "Азова" відмовились зустрічатися зі своїми родинами.

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