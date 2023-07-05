"Доводиться "вигризати зубами" допомогу" – Подоляк про забезпечення України зброєю

Михайло Подоляк нагадав, що Україна потребує більше озброєння для боротьби з агресією РФ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "Захід витягнув щасливий лотерейний білет" спостерігаючи за тим, як Збройні сили України знищують бойовий потенціал Росії. Водночас Україні доводиться "вигризати зубами" рішення щодо допомоги.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Лише уявіть: через дурість ваших ворогів вам щастить витягнути золотий лотерейний білет. Інша країна, ведучи екзистенційну боротьбу за існування, власноруч знищує бойовий потенціал вашого головного стратегічного супротивника, ведучи війну на своїй території та втрачаючи своїх людей. Усе, що вам треба, – ухвалити рішення про тилове забезпечення та підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, водночас оновивши власні склади. І ви… вагаєтесь. Кожне рішення доводиться буквально вигризати зубами, втрачаючи місяці на пустопорожню балаканину й лобістські інформаційні кампанії. Фантастика… Український народ не лише нагадав західному світу, ким він є та на чому ґрунтується, але й продовжує нагадувати його політичним елітам, що таке справжня воля та відповідальність…", - йдеться у дописі Подоляка.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що наступ ЗСУ призведе до обвалення російського фронту, це може статися вже найближчим часом.

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