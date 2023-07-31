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Удар по мосту в Чонгаре: показали спутниковые снимки повреждений

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Удар по мосту в Чонгаре: показали спутниковые снимки повреждений

Спутниковый снимок Чонгарского моста после атаки 30 июля. Фото:twitter.com/hwtnv.

Исследователь сравнил фото переправы за 24 и 30 июля.

OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве показал спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке админграницы между Крымом и Херсонщиной. Они подтверждают повреждение.

Фото появились в Twitter.

Гиденори Ватанаве сравнил спутниковые снимки Чонгарского моста, сделанные 24 и 30 июля. На последних фото есть поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.

Удар по Чонгарскому мосту

Украинские военные 29 июля нанесли новый удар по мосту в Чонгаре Из-за переправы оккупационные войска поставляют вооружение. Впрочем, руководительница объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не рассказала о подробностях атаки.

В настоящее время логистика оккупантов усложнена. В частности, атака на переправу повлияла на нехватку снарядов для оккупационной армии РФ.

К слову, в ночь на 22 июня оккупанты заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту. Впоследствии в Украинском Генштабе заявили, что переправу атаковали ракетами Storm Shadow.

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Дата публикации
Просмотры
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