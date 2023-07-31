Удар по мосту в Чонгаре: показали спутниковые снимки повреждений

Исследователь сравнил фото переправы за 24 и 30 июля.

OSINT-исследователь Гиденори Ватанаве показал спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке админграницы между Крымом и Херсонщиной. Они подтверждают повреждение.

Фото появились в Twitter.

Гиденори Ватанаве сравнил спутниковые снимки Чонгарского моста, сделанные 24 и 30 июля. На последних фото есть поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.

#Chongar Bridge на 24 и 30 июля. The red framed area appears to be damaged. Train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Удар по Чонгарскому мосту

Украинские военные 29 июля нанесли новый удар по мосту в Чонгаре Из-за переправы оккупационные войска поставляют вооружение. Впрочем, руководительница объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не рассказала о подробностях атаки.

В настоящее время логистика оккупантов усложнена. В частности, атака на переправу повлияла на нехватку снарядов для оккупационной армии РФ.

К слову, в ночь на 22 июня оккупанты заявили о ракетном ударе по Чонгарскому мосту. Впоследствии в Украинском Генштабе заявили, что переправу атаковали ракетами Storm Shadow.

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