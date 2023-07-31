Ракетний удар по Кривому Рогу: з'явилися перші фото наслідків

Лубінець наголосив, що Росія має понести справедливе покарання за скоєне.
Омбудсмен Дмитро Лубінець показав наслідки влучання російської ракети у дев’ятиповерхівку в Кривому Розу.
Український омбудсмен опублікував фото наслідків у себе на сторінці у телеграм-каналі.
"Ракетний терор продовжується. Кривий Ріг. Росія вчергове поцілила двома ракетами по людях і їх домівках. Зруйнована частина дев'ятиповерхового житлового будинку та будівля навчального закладу.
Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Всі відповідні служби працюють на місці. Під завалами можуть бути люди, додав Лубінець.
"Країна-терористка вбиває і травмує українців і вдень, і вночі, вчиняючи ракетний терор. Руйнує будинки і життя. Цинічне вбивство цивільних людей – це злочин, за який Росія має понести справедливе покарання", - наголосив він.
Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня:
Нагадаємо, під час повітряної тривоги 31 липня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Спочатку моніторингові канали повідомил про влучання ракет у дві будівлі. Згодом це підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ.
У МВС повідомили, що окупаційні війська вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть перебувати люди. Друга ракета поцілила у житловий будинок. Зруйновано секцію від четвертого до дев'ятого поверху житлового будинку.
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