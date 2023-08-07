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Солістка ONUKA Ната Жижченко замилувала світлинами новонародженої донечки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Солістка ONUKA Ната Жижченко замилувала світлинами новонародженої донечки

ONUKA з донькою / Фото: instagram.com/onukaofficial

Співачка поділилася сімейними кадрами.

Солістка ONUKA Ната Жижченко замилувала Мережу світлинами зі своєю новонародженою донечкою Ліною та старшим сином Сашком.

Виконавиця поділилася милими фото з дітьми на своїй сторінці в Instagram. Ната показала, як вони з родиною проводять час у своєму сімейному будинку на Чернігівщині.

"А я віддам тобі своє сердечко (с) або трохи Сіверщини", - підписала фото Жижченко.

Ната Жижченко з дітьми / © instagram.com/onukaofficial
Ната Жижченко з дітьми / Фото: instagram.com/onukaofficial
ONUKA показала доньку / © instagram.com/onukaofficial
ONUKA показала доньку / Фото: instagram.com/onukaofficial

На фото співачка позувала з маленькою донечкою на руках, а також показала як Ліна та Сашко проводять час разом. Старший брат піклується про новонароджену сестричку та із зацікавленістю спостерігає за нею.

Діти Нати Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial
Діти Нати Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Новонароджена донечка співачки вже навіть встигла потоваришувати з домашнім улюбленцем родини. Пес теж любить прилягти поруч з дівчинкою.

Донька Нати Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Донька Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial
ONUKA поділилася фото доньки / © instagram.com/onukaofficial
ONUKA поділилася фото доньки / Фото: instagram.com/onukaofficial

Нагадаємо, що поява другої дитини в родині співачки стала повною несподіванкою. Разом зі своїм чоловіком Євгеном Філатовим Ната тримала у секреті новину про вагітність. На початку липня артистка повідомила радісну звістку про народження доньки.

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Дата публікації
Перегляди
1145
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