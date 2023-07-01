Солістка ONUKA Ната Жижченко вдруге стала мамою

Українська співачка, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко повідомила про поповнення у родині.

Так, артистка та її чоловік, музичний продюсер Євген Філатов вдруге стали батьками. Радісну новину Жижченко розповіла на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця розмістила кадр з пологового будинку, на якому у своїй руці тримає крихітну ручку немовляти.

ONUKA та Євген Філатов вдруге стали батьками / Фото: instagram.com/onukaofficial

Ната одразу розсекретила стать та ім'я малюка. Жижченко народила своєму чоловіку доньку, яку молоді батьки назвали Ліна. Як розповіла артистка, пологи відбулися у Києві в одному з приватних пологових будинків.

Зазначимо, що у Нати Жижченко та Євгена Філатова також є спільний син, дворічний Сашко, який з'явився на світ у квітні 2020 року.

Ната Жижченко та Євген Філатов з сином / Фото: instagram.com/onukaofficial

Нагадаємо, що до появи їхнього сина на світ Жижченко зізнавалася, що не хоче народжувати дітей. Ната ділилася, що за рік до появи їхнього з Євгеном сина вона навіть попередила батьків та близьких, що житиме у шлюбі без своїх дітей. Втім, за місяць після цього виконавиця завагітніла.

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