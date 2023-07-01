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Солистка ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой

Солистка ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
860
Время на прочтение
1 мин
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Солистка ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой

Ната Жиженко и Евгений Филатов / Фото: instagram.com/themaneken

Артистка сообщила о пополнении в семье.

Украинская певица, солистка группы ONUKA, Ната Жижченко сообщила о пополнении в семье.

Так, артистка и ее муж, музыкальный продюсер Евгений Филатов во второй раз стали родителями. Радостную новость Жижченко рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница разместила кадр из роддома, на котором в своей руке держит крошечную ручку младенца.

ONUKA и Евгений Филатов вторично стали родителями / © instagram.com/onukaofficial
ONUKA и Евгений Филатов вторично стали родителями / Фото: instagram.com/onukaofficial

Ната сразу рассекретила пол и имя малыша. Жижченко родила своему мужу дочь, которую молодые родители назвали Лина. Как рассказала артистка, роды прошли в Киеве в одном из частных роддомов.

Отметим, что у Наты Жижченко и Евгения Филатова также есть общий сын, двухлетний Саша, появившийся на свет в апреле 2020 года.

Ната Жижченко и Евгений Филатов с сыном / © instagram.com/onukaofficial
Ната Жижченко и Евгений Филатов с сыном / Фото: instagram.com/onukaofficial

Напомним, что до появления их сына на свет Жижченко признавалась, что не хочет рожать детей. Ната делилась, что за год до появления их с Евгением сына она даже предупредила родителей и близких, что будет жить в браке без своих детей. Впрочем, через месяц после этого исполнительница забеременела.

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Дата публикации
Просмотры
860
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