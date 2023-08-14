Ворог тричі атакував вночі Одещину ударними дронами та ракетами "Калібр"

Ворог застосував дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр".

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

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На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО.

Також у Києві та низці українських областей була оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій.