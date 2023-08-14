Ворог тричі атакував вночі Одещину ударними дронами та ракетами "Калібр"

Ворог застосував дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр".
Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.
Про це інформують Сили оборони півдня України.
Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.
На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.
Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО.
Також у Києві та низці українських областей була оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій.
Читайте також: