Хроніки контрнаступу: українські військові просунулися вперед у двох областях - ISW

Також вони просунулися в районі західної Донецької, східної Запорізької області та на західній частині Запорізької області.

Про це пише ISW.

У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському (район західної частини Донецької – східної Запорізької області) та Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках і досягли часткового успіху в районі Роботиного (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова).

Кілька російських джерел заявили 12 серпня, що російські сили відступили з Урожайного (в районі Донецько-Запорізької області), хоча багато російських джерел спростували ці заяви 13 серпня і натомість стверджували, що російські війська все ще займають південну частину Урожайного, що бої тривають.

Водночас ISW не отримало підтвердження того, що російські сили повністю відступили з Урожайного, і російські сили, ймовірно, наразі утримують позиції принаймні в південній частині населеного пункту.

Раніше військовий аналітик BILD Юліан Репке зауважив, що прориви через величезні мінні поля та перевага росіян у повітрі вкрай ускладнюють завдання. Відтак український контрнаступ просувається, але дуже повільно. Крім того, США не передають F-16, а Німеччина – далекобійні ракети Taurus.

Як повідомлялося у звіті ISW, українські військові тактично просуваються на Запоріжжі в умовах продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

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