Астрологічний прогноз на 14 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетично світлий і позитивний день, коли внутрішню гармонію знайдуть лише ті, хто вирішивши створити щось нове, не руйнуватиме старе.

Символ дня: Латаття.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: білий опал, біломорить.

За яку частину тіла відповідає: серце, очі.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення гіпертонічної хвороби, тому важливо уважно стежити за артеріальним тиском, дотримуватись дієти та вчасно приймати прописані лікарем ліки.

Харчування дня: не рекомендується перевантажувати шлунок — необхідно дотримуватися помірності в харчуванні.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна нічого рвати та викопувати, можна поливати та підгодовувати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: людям дається дар передбачення — вони можуть передбачати майбутнє як собі, так і іншим.

Сни дня: сновидіння цієї ночі розповідають людині про проблеми, від яких вона намагається відвернутися у реальному житті.

Табу дня: рвати квіти – погана прикмета.

Цитата дня: «Щасливе життя – це коли на душі спокій і немає обов'язків» (Цицерон).

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