Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергетически светлый и позитивный день, когда внутреннюю гармонию обретут только те, кто, решив создать что-то новое, не станет разрушать старую.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.
За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.
Болезни дня: велика вероятность обострения гипертонической болезни, поэтому важно внимательно следить за артериальным давлением, придерживаться диеты и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.
Питание дня: не рекомендуется перегружать желудок – необходимо соблюдать умеренность в питании.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя ничего рвать и выкапывать, можно поливать и подкармливать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: людям дается дар предвидения – они могут предсказывать будущее как себе, так и другим.
Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают человеку о проблемах, от которых он старается отвернуться в реальной жизни.
Табу дня: рвать цветы – плохая примета.
Цитата дня: «Счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет никаких обязанностей» (Цицерон).
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