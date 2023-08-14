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Астрологический прогноз на 14 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 августа

Астрологический прогноз на 14 августа. Кувшинка - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергетически светлый и позитивный день, когда внутреннюю гармонию обретут только те, кто, решив создать что-то новое, не станет разрушать старую.

Символ дня: Кувшинка. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: белый опал, беломорит. 

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза. 

Болезни дня: велика вероятность обострения гипертонической болезни, поэтому важно внимательно следить за артериальным давлением, придерживаться диеты и вовремя принимать прописанные врачом лекарства. 

Питание дня: не рекомендуется перегружать желудок – необходимо соблюдать умеренность в питании. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: нельзя ничего рвать и выкапывать, можно поливать и подкармливать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: людям дается дар предвидения – они могут предсказывать будущее как себе, так и другим. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают человеку о проблемах, от которых он старается отвернуться в реальной жизни. 

Табу дня: рвать цветы – плохая примета. 

Цитата дня: «Счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет никаких обязанностей» (Цицерон). 

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Дата публикации
Просмотры
286
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