Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетически светлый и позитивный день, когда внутреннюю гармонию обретут только те, кто, решив создать что-то новое, не станет разрушать старую.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.

Болезни дня: велика вероятность обострения гипертонической болезни, поэтому важно внимательно следить за артериальным давлением, придерживаться диеты и вовремя принимать прописанные врачом лекарства.

Питание дня: не рекомендуется перегружать желудок – необходимо соблюдать умеренность в питании.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: нельзя ничего рвать и выкапывать, можно поливать и подкармливать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: людям дается дар предвидения – они могут предсказывать будущее как себе, так и другим.

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказывают человеку о проблемах, от которых он старается отвернуться в реальной жизни.

Табу дня: рвать цветы – плохая примета.

Цитата дня: «Счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет никаких обязанностей» (Цицерон).

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