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После вражеской атаки на Одессу есть раненые — власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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После вражеской атаки на Одессу есть раненые — власть

Оставайтесь в укрытиях до конца отбоя тревоги / Фото: ТСН.ua

Поступила информация о трех пострадавших в результате предварительной атаки россиян по Одессе.

Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

"Россияне продолжают атаковать Одесщину! Оставайтесь в укрытиях и не снимайте работу наших сил ПВО!", — говорится в сообщении.

"Враг продолжает атаковать! Поэтому уважаемые одесситы и жители Одесского района, просьба оставаться в укрытиях! В очередной раз напоминаю, что важно понимать — вред могут нанести не только ракеты и беспилотники кафиров, но и последствия, которые они вызывают. тревоги и соблюдать простые правила, которые могут сохранить жизнь — добавил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

"Враг продолжает атаковать. Снова направил ударные дроны по южным областям! Не оставляйте укрытий! Не разоблачайте работу ПВО" — заявил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в социальных сетях.

Напомним, что ранеев Одесской области были слышны взрывы. По предварительной информации, работало ПВО.

Также в Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Позже в некоторых областях раздался отбой.

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Дата публикации
Просмотры
1104
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