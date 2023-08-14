В Одесской области слышны взрывы

В Одессе раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные журналисты.

"Внимание! "Shahed" в направлении Одессы. Срочно в укрытие!", — предупреждают в Воздушных Силах ВСУ.

Руководитель ОП Андрей Ермак призывает не игнорировать тревогу: "ПВО работает, работу не снимайте!"

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"Предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: 3 – в направлении Одессы, 1 – в направлении Южного. Находитесь в укрытиях! Не освещайте работу ПВО!", – информирует Одесская ОВА по информации ОК «Юг».

"Одесса — внимательно. Быть подальше от окон и стекла", — заявил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в социальных сетях.

Напомним, что в Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.