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Враг снова обстрелял Сумщину: повреждены дома

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг снова обстрелял Сумщину: повреждены дома

Враг не останавливает обстрелы Сумщины / Фото: Суспільне

Стало известно о ситуации на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 13 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Зафиксировано 144 взрыва. Обстрелы потерпели Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская громады. 

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (61 взрыв) и артиллерии (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.
  • Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).
  • Эсманская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.
  • Середино-будская громада: были минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Новослободская громада: враг ударил из минометов (15 взрывов).
  • Зноб-новгородская громада: россияне совершили минометный обстрел (3 взрыва).
  • Белопольская громада: зафиксировано 7 взрывов из миномета.
  • Великописаревская громада: совершены обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (16 взрывов). В результате минометных обстрелов повреждены частный дом и гараж.
  • Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (7 взрывов).

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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Дата публикации
Просмотры
363
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