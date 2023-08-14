Враг снова обстрелял Сумщину: повреждены дома

Стало известно о ситуации на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 13 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Зафиксировано 144 взрыва. Обстрелы потерпели Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (61 взрыв) и артиллерии (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).

Эсманская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская громада: были минометные обстрелы (9 взрывов).

Новослободская громада: враг ударил из минометов (15 взрывов).

Зноб-новгородская громада: россияне совершили минометный обстрел (3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксировано 7 взрывов из миномета.

Великописаревская громада: совершены обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (16 взрывов). В результате минометных обстрелов повреждены частный дом и гараж.

Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (7 взрывов).

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Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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