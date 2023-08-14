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Ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено будинки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено будинки

Ворог не зупиняє обстріли Сумщини / Фото: Суспільне

Стало відомо про ситуацію на прикордонні Сумщини станом на 21.00 13 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 144 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
  • Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Есманська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).
  • Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (15 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано 7 вибухів з міномету.
  • Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж.
  • Шалигинська громади: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів).

Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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Дата публікації
Перегляди
270
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