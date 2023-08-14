Ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено будинки

Стало відомо про ситуацію на прикордонні Сумщини станом на 21.00 13 серпня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Зафіксовано 144 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
- Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів).
- Есманська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).
- Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (15 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (3 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано 7 вибухів з міномету.
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (16 вибухів). Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж.
- Шалигинська громади: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів).
Нагадаємо, що раніше військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.
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