Руйнівний обстріл Одеси: журналісти встановили прізвища причетних російських офіцерів

Терористичні удари було завдавали ракетами типу "Онікс" з тимчасово окупованого Севастополя.
Українські журналісти ідентифікували військових злочинців із російської окупаційної армії, які були винуватцями загибелі та поранень мирних мешканців Одеси під час ракетного обстрілу 23 липня.
Про це йдеться на YouTube-каналі “Телебачення Торонто”.
Зважаючи на те, що терористичного удари було завдано ракетами типу "Онікс" із території тимчасово окупованого Севастополя, журналісти визначили, з якої саме установки бомбардували Одесу.
"У Севастополі "Онікси" випускають тільки з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Він є лише на озброєнні у 15-ї окремої бригади берегової оборони. Її створили одразу після окупації Криму на базі військової частини, яка раніше знаходилася в Дагестані", - йдеться в сюжеті.
Від 2020 року 15-ту окрему бригаду берегової охорони, на озброєнні якої перебувають дивізіони "Бастіон", очолює Олексій Щербак.
До речі, його дружина Галина також перебуває у лавах російського війська, дуже активна в соцмережах і публікує безліч постів про "щасливе сімейне життя".
Також участь в обстрілі міг брати командир дивізіону "Бастіон" Олександр Мямлін. Відомо, що він разом із дружиною та донькою приїхав до Криму з Краснодарського краю одразу після окупації.
"Під час обстрілу Одеси та Одеської області окупанти запустили понад сім десятків ракет, а також близько ста дронів "Шахед". Це акти воєнних злочинів, удари по цивільній інфраструктурі... рано чи пізно всі вони будуть відповідати за свої злочини", – зазначив автор ролика.
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